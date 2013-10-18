欧洲经济：欧洲需要确保自身不与国际利率环境脱钩--ECB管委诺沃特尼

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透10月18日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼：
* 美国达成的预算协议仅是短期权宜之举，对于美元的不信任情绪仍然存在
* 市场担忧的不是美国无法偿付债务，而是美国经济增长受损
* 在很长时间内美元仍将是最重要的货币，欧元作为储备货币将发挥更大作用
* 如果石油未来不再以美元计价，将成为美国的警讯；但这一情景仍然很遥远
* 欧洲局势已经稳定，IMF谈判的关注点是美国和新兴市场
* 欧元区自身已经企稳，不过对于欧洲银行业仍然有些忧虑
* 欧洲衰退将在2014年结束
* 葡萄牙和西班牙都步入正轨，希腊料将需要更长的时间来解决问题
* 欧洲需要确保自身不与国际利率环境脱钩
* 欧洲央行的核心关注点是物价稳定，若此受到威胁将采取行动；目前看来尚不需担忧
* 预计全球经济在2014年将上行，奥地利将从中受益(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。