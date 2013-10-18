欧洲经济：欧洲需要确保自身不与国际利率环境脱钩--ECB管委诺沃特尼

路透10月18日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼：

* 美国达成的预算协议仅是短期权宜之举，对于美元的不信任情绪仍然存在

* 市场担忧的不是美国无法偿付债务，而是美国经济增长受损

* 在很长时间内美元仍将是最重要的货币，欧元作为储备货币将发挥更大作用

* 如果石油未来不再以美元计价，将成为美国的警讯；但这一情景仍然很遥远

* 欧洲局势已经稳定，IMF谈判的关注点是美国和新兴市场

* 欧元区自身已经企稳，不过对于欧洲银行业仍然有些忧虑

* 欧洲衰退将在2014年结束

* 葡萄牙和西班牙都步入正轨，希腊料将需要更长的时间来解决问题

* 欧洲需要确保自身不与国际利率环境脱钩

* 欧洲央行的核心关注点是物价稳定，若此受到威胁将采取行动；目前看来尚不需担忧