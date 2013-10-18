路透基点：昇阳国际半导体5.7亿台币贷款案展开筹组--RLPC

路透香港10月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，昇阳国际半导体股份有限公司的5.7亿台币(1,940万美元)三年期定期贷款，已由牵头行兼簿记行台湾银行展开筹组。

这笔分期偿还的贷款利率较90天期二级市场商业票据加码200个基点。

以三个层次邀请银行参贷：承贷1.8亿台币或以上者，前端费为30个基点，享有副牵头行头衔；承贷1.2-1.79亿台币者，前端费为18个基点，享有联席安排行头衔；承贷6,000万-1.19亿台币者，前端费为8个基点。

如果动用额度不到80%，将有20个基点的承诺费。

本案将分12期每季等额偿还，由昇阳国际半导体董事长担保，并以新竹科学工业园区的厂房和设备作抵押。

所筹款项用于再融资。

回覆期限11月15日。