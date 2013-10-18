路透基点：昇阳国际半导体5.7亿台币贷款案展开筹组--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港10月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，昇阳国际半导体股份有限公司的5.7亿台币(1,940万美元)三年期定期贷款，已由牵头行兼簿记行台湾银行展开筹组。
这笔分期偿还的贷款利率较90天期二级市场商业票据加码200个基点。
以三个层次邀请银行参贷：承贷1.8亿台币或以上者，前端费为30个基点，享有副牵头行头衔；承贷1.2-1.79亿台币者，前端费为18个基点，享有联席安排行头衔；承贷6,000万-1.19亿台币者，前端费为8个基点。
如果动用额度不到80%，将有20个基点的承诺费。
本案将分12期每季等额偿还，由昇阳国际半导体董事长担保，并以新竹科学工业园区的厂房和设备作抵押。
所筹款项用于再融资。
回覆期限11月15日。
根据公司网站，昇阳国际主要从事晶圆行业，生产锂电池。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。