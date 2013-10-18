台湾汇市：台币/美元周线收涨0.14%，东北亚股市向好下难脱升值压力

* 市场预期美联储年底前不会缩减刺激措施 * 外资连12日买超台股令指数收创逾26个月高，惟汇入汇出均有 * 观察下周非美货币走势，台币大区间料不脱29.30-29.50 路透台北10月18日 - 台币兑美元 周五微幅收升0.6分。市场预期美国财政争端将损及经济成长， 可能让美联储年底前都不会缩减刺激措施，此令非美货币走强，惟韩元受韩国当局对海外投机客口头示警令涨 幅受限，且今日外资汇入与汇出力道相近，令台币走势有点胶着。 台币本周多陷于狭幅整理格局，兑美元全周升幅仅0.14%，明显少于韩元的1%。展望下周，汇银人士认为 ，台币升贬还是要看国际资金流向。在各方仍看好第四季东北亚股市表现的大趋势下，台币仍面临升值压力， 下周大区间看在29.30-29.50价位，小区间则为29.35-29.45。 “感觉外资这波不是一次大举进来，而是天天少量少量的进，股市虽然缺乏基本面，但还是照样涨。”一 位公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，虽然热钱不断流入，不过这周多被本地公股银行的买盘消化，反倒不见央行大 力出手干预。而这些包括油款、军款、寿险海外投资等美元买盘的适时出现，相信是央行的刻意安排。 他认为，与台币连动性最高的韩元，兑美元 自8月下旬以来从1,110价位升到1,060，期间几乎 没有正式回贬过，短线已酝酿拉回修正的机会。不过台币相较韩元升幅较小，未来若韩元回档，台币要贬破29 .50价位的机会也不大。 出口商也在等待抛汇的时机。交易员指出，厂商普遍认知近期台币应该会在29.40上下徘徊，只要贬破29. 40至接近29.45，就会有美元卖压陆续出现，此将对台币形成明显支撑。 高盛日前发布报告，看好北亚多过于南亚，原因在于北亚拥有两大总经趋动力：一是美国经济成长持续复 苏，二是中国通常在第四季有较佳的成长动能。本地群益投信统计资料显示，近10年主要东北亚股市（日本、 中国大陆、香港、台湾、韩国）表现，第四季以及隔年的第一季平均报酬率不但都正报酬且优于其他季度。 今日台币实质交易区间在29.370-29.398，上日的主要成交区间约在29.380-29.404。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度缩窄；一个月期远期外汇TWD 1MNDFOR=报价尾盘在29.300/29.320，上日尾盘报价在29.285/29.305。 台股 周五收高0.79%，报8,441.19点，创逾26个月收盘高点。台湾证券交易所周五资料显示，外资 及陆资在台股买超79.26亿台币，连12日买超共计562.67亿台币；上日修正后为买超30.42亿台币。 美元兑欧元和兑一篮子主要货币周五跌至八个半月低位，因市场揣测本月美国政治僵局的遗留影响，可能 会阻碍美国联邦储备理事会(美联储/FED)撤出货币刺激政策。 下周重要数据及事件包括周一台湾公布9月外销订单、美国9月成屋销售年率;周二美国公布9月非农数据、 中国公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告;周四中国滙丰制造业10月PMI初值、美国一周初请失业金人 数、韩国第三季GDP初值;周五美国公布9月耐久财订单。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.446 29.452 29.370-29.450 29.450 5.66 6.49 元太外汇经纪公司 29.435 29.445 29.367-29.445 29.445 2.65 2.79 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.100/-0.080 -0.085/-0.070 美元/台币六个月期 -0.280/-0.250 -0.300/-0.265 (完)