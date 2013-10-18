版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 16:37 BJT

《全球汇市》美元指数触及八个半月低点，因联储撤出宽松政策可能性降低

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3675     1.3675      +0.00      +3.65     1.3194
 美元/日圆                         97.91      97.89      +0.02     +12.88      86.74
 欧元/日圆                        133.89     133.86      +0.02     +16.99     114.45
 美元/瑞郎                        0.9026     0.9023      +0.03      -1.41     0.9155
 英镑/美元                        1.6178     1.6164      +0.09      -0.45     1.6251
 美元/加元                        1.0287     1.0288      -0.01      +3.69     0.9921
 澳元/美元                        0.9643     0.9631      +0.12      -7.22     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8488     0.8481      +0.08      +2.47     0.8283
 欧元/瑞郎                        1.2343     1.2340      +0.02      +2.22     1.2075
 欧元/英镑                        0.8450     0.8461      -0.13      +4.14     0.8114
 欧元/瑞典克朗                    8.7690     8.7523      +0.19      +2.23     8.5777
 美元/挪威克朗                    5.9269     5.9290      -0.04      +6.54     5.5630
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
    
          
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    
    全球汇市报导            汇率路透调查       
    所有外汇新闻           指标利率一览       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    
    加元报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             

 (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐