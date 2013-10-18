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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 17:15 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币连五天创新高本周涨0.4%，短期升势料趋缓

* 中间价带领人民币即期收高
    * 中国数据和美国僵局化解提供支撑
    * 大行购汇浮现令市场谨慎
    * 连涨五天后人民币本周累计收升近0.4%
    * 三中全会若推出更多改革政策，人民币汇率或可“破6”

 (更新收盘报价并新增评论)
    路透北京10月18日 - 人民币兑美元即期 周五连续第五天收创新高，整周收
升近0.4%。美国债务上限僵局化解，隔夜美元指数走软，中间价顺势突破6.14元大关创新高
。午盘市场出现大行购汇令人民币汇率回吐多数升幅。
    
    交易人士称，美国僵局化解和早盘公布的中国三季度GDP数据都对人民币提供支撑，但
本周以来连续急速上涨近300个点子，加上盘间仍有大行购汇身影，使市场对人民币继续升
值持谨慎态度，做空美元意愿有所保留。

    “尾盘有一家中资大行狂买（美元），不知道什么情况。”上海一股份行交易员说。
    
    上海另一股份行交易员表示，今天整体冲高回落更像是美元超跌后的回补，感觉与之前
疑似央行购汇的方式有所区别。但后期市场无疑会更加谨慎。
    
    今天人民币升值一度达到6.0915元高位，收盘时回软至6.0968元，全天波动空间在60个
点子。交易员们反映虽然市场不再死水一潭，但在这波人民币升值大潮中手里的美元头寸损
失不小。

    上述交易员续称，央行数据显示前三季度外币存款增加385亿美元，外币贷款增加823亿
美元，“这个看来外币贷款还是增长得很猛啊，肯定有银行要持有很多头寸，亏死了。”

    
         **短期或续升但空间有限**
    
    本周人民币汇市风云突变，周初时即期远期均出现美元抛售狂潮，但恐慌情绪过后市场
信心已经逐步企稳。
    
     “交易员长期还是看升（人民币）的，但这几天的升幅还是有些超出市场预期。下周
可能还有小幅升值，但也不会像这周那么多了。”上海一外资行交易员说。
    
    她认为，国内外数据和事件的支撑，已经在今天中间价近60个点子的升幅和即期高开中
有所体现，目前银行对于疑为央行干预的大行购汇还是心存忌惮，升值到这个高度短期还是
以观望为主。

    但中国银行国际金融研究所研究员李建军认为，前期经济的增长已经在近期人民币强势
中得以体现，三季度的经济增幅并不能对目前人民币的强势构成更大的支撑。除非后期改革
政策释放更大的制度红利，否则汇率年内合理价格就在6.1元左右，已经没有更多升值空间
。
    
    “如果有这种制度红利释放的话，那人民币是会很强的，这种情况下汇率‘破6’也会
成为标志性事件。”他说。
            
    中国完成今年经济增长目标已成定局。最新公布的三季度国内生产总值(GDP)同比增速
反弹至7.8%，符合市场预期，显示在稳增长政策之下，中国的经济基本面正在持续好转。 
    
    美国政府恢复运转并收拾政治危机留下的残局，议员们周四启动预算磋商，以相对心平
气和的态度努力解决预算分歧。这场危机延缓了美国经济成长并损害了其国际地位。 
    
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
      
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.0968        6.0982    0.02%
                  中间价               6.1372        6.1431    0.10%
            成交额                    150亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.74% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        60         6.0915    6.0975
            2013年来即期升贬值幅度      2.19%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       550                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:53            今日         上日        
             1年期NDF                 6.1505/30      6.1510       
                     CNH即期          6.0890/20      6.0895       
            
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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