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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 16:52 BJT

新兴汇市：中美经济面消息联手扶助亚币，韩元本周领涨

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 日圆                             97.88        97.93        +0.05       -11.33        86.79
 坡元                            1.2384       1.2394        +0.08        -1.33       1.2219
 台币                            29.446       29.452        +0.02        -1.05       29.136
 韩元                           1061.53      1063.70        +0.20        +0.85      1070.60
 泰铢                             31.03        31.04        +0.03        -1.35        30.61
 菲律宾披索                       43.07        43.07        +0.01        -4.68        41.05
 印尼卢比                      11320.00     11325.00        +0.04       -14.93      9630.00
 印度卢比                         61.30        61.23        -0.11       -10.29        54.99
 马币                            3.1555       3.1495        -0.19        -3.09       3.0580
 人民币                          6.0966       6.0982        +0.03        +2.19       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦/王翔琼；审校 艾茂林/李婷仪)
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