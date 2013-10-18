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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 16:52 BJT

中国国企：前三季国企利润同比增长10.5%，利润增速续升

路透北京10月18日 - 随着中国经济回暖，企业经营效益明显好转。中国财政部周五公布，1-9月国有企业累计实现利润同比增长10.5%，较上月的9.7%进一步提升。

刊登在财政部网站的新闻稿称，1-9月国有企业累计实现利润总额17,667.3亿元人民币；其中中央企业12,838.3亿元，同比增长16.3%，与上月基本持平。

同期地方国有企业累计实现利润总额4,829亿元，同比降幅缩窄至2.4%，较上月的下降5.3%明显改善。

“实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、电子行业、交通行业、石化行业等。实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、化工行业、煤炭行业、机械行业等。”新闻稿称。

财政部并公布，1-9月国有企业应交税费26,941.5亿元，同比增长7.6%；累计实现营业总收入337,057.8亿元，同比增长11%。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here (发稿 谢衡; 审校 林高丽)
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