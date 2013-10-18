中国国企：前三季国企利润同比增长10.5%，利润增速续升

刊登在财政部网站的新闻稿称，1-9月国有企业累计实现利润总额17,667.3亿元人民币；其中中央企业12,838.3亿元，同比增长16.3%，与上月基本持平。

同期地方国有企业累计实现利润总额4,829亿元，同比降幅缩窄至2.4%，较上月的下降5.3%明显改善。

“实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、电子行业、交通行业、石化行业等。实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、化工行业、煤炭行业、机械行业等。”新闻稿称。