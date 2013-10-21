《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(10月14日-18日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。

--受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位。但国内经济低位企稳，意味着总需求对通胀的拉动作用有限，预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。

--中国9月出口同比再现下滑令人意外，但从绝对值来看9月出口数据并不算低，出现负增长主要是受高基数效应、欧美复苏缓慢等因素影响。

--中国9月新增人民币贷款高于预期，社会融资规模则高位回落。金融支撑实体经济的同时，表外融资扩张之势略有得到抑制，当月管理层在融资方式上应是“有保有压”。

--中国9月明显高于预期的新增贷款，引起了央行的关注。央行明确表态，近期贷款增速相对较快，货币信贷扩张的压力仍然较大。分析人士相信，央行此番喊话意在强调将维持中性偏谨慎的货币政策取向，告诫各家银行要严控贷款增速。

--国务院总理李克强表示，中国9月CPI同比增幅没有超过可控范围，今年有条件把CPI增长控制在3.5%左右。

--中国9月FDI保持平稳，已是连续第八个月同比正增长；商务部并预计，今年全年利用外资规模仍将保持相对稳定。 --中国国家发改委价格司副司长周望军表示，中国今年居民消费价格指数（CPI）同比涨幅控制在3%以内比较乐观，明年通胀略高但仍温和可控。 --化解产能严重过剩是当前和今后一个时期中国推进产业结构调整的重点所在。国务院日前出台指导意见表示，要坚决遏制产能盲目扩张，并针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业“分业施策”。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国证监会主席肖钢撰文指出，长期以来国内资本市场对中小投资者权益保护不够，形成了融资者强、投资者弱的失衡格局。未来将全面构筑保护中小投资者合法权益的制度体系，包括完善中小投资者赔偿制度，保护中小投资者知情权，丰富投资渠道和产品，尽快推出优先股。

--中国银监会表示，村镇银行的股东构成中，民间资本直接和间接持股占比达到70%，下一步将优先支持布局中西部、老少边穷地区和小微企业集中等重点区域，鼓励实施集中连片开发，引导提高民间资本参与程度。

--中国证监会上市一部主任欧阳泽华近日指出，证监会正积极推动并购重组领域改革，在改变行政审批方式、丰富并购重组支付工具等方面，争取有所突破。有业内人士预计，定向可转债及优先股有望成为新的重组支付工具品种。

--针对近日可借道上海自由贸易区推出国际板的市场传言，中国证监会表示，目前尚无允许外资公司在上海自贸区发行股票的相关措施。

--中国全国银行间同业拆借中心公告称，将在银行间债市新增现券买卖请求报价功能，拟于21日(周一)上线运行，以完善做市商制度的要求，丰富做市商做市方式，提高交易效率。

--汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称，9月整体合格境外机构投资者（QFII）基金平均业绩升3.25%，今年前三季平均业绩累计下跌1.54%，表现均逊于国内股票型。

--继台湾之后，香港金管局向中国人行提出放宽离岸市场人民币限制，本地中资银行人士说，以人民币利率相对高，此政策落实将吸引更多资金投向人民币，令其有着进一步升值压力。

--中国股份制商业银行--中信银行 称，其控股股东受让西班牙对外银行（BBVA） 所持该行5.1%的股份，但BBVA将继续持有余下股份并作为该行重要长期投资者。 --中国光大银行 已经获得监管机构批准赴境外发股，这是中国中型银行业者应对更加严格的“巴塞尔III”资本规定所作的努力之一。

--据上海证券报报导，由阿里巴巴IPO-ALIB.N、中国平安 、腾讯 等联手设立的中国首家网络保险公司--众安在线财产保险，已于日前获批开业并完成工商登记。

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--中国国土资源部公布，前三季度全国住宅用地供应远超近五年同期均值，同比增近30%，其中保障性安居工程用地已经提前全部落实；预计一线和部分热点二线城市供应力度将会继续加大。

--国家发改委发布通知称，提高上海、江苏、浙江、广东、海南、河南、湖北、宁夏等省（区、市）天然气发电上网电价，用于解决因存量天然气价格调整而增加的发电成本。具体调价标准由省级价格主管部门从紧制定，并报发改委备案。

--中国铁路总公司发布数据显示，今年前三季度，铁路基础建设投资为3,287亿元人民币，约占全年基建投资额计划5,300亿元的62%，比去年同期数据2,920.5亿元增加12.5%.

--刚刚成立的上海自由贸易区正在搭建商品期货的新平台。上海证券报报导称，在自贸区内筹建的上海国际能源交易中心，除了是国内原油期货上市的新建国际平台，未来包括天然气等能源和化工类商品的期货及期权等衍生品也有望在该交易中心上市交易。