香港个股：和黄与长实出售上海陆家嘴一商业项目，套现共11.55亿美元

路透香港10月18日 - 亚洲首富李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔 周五宣布，将以现金总代价5.775亿美元（约44.78亿港元）出售一项位于上海浦东陆家嘴兴建中的商业发展项目，预计将因此录得约18.39亿港元的收益。

和黄的声明称，出售的物业为公司与母公司长江实业 各持50%股权。于此项交易中，和黄与长实将以同等作价悉数出售相关持股。