中国债市：受一级压制现券短端略承压，短线市况料难有起色

路透上海10月18日 - 中国银行间债市周五现券难以脱离弱势格局，成交依旧清淡；一级市场上两年期国债中标利率高于预期，导致二级短期现券承压，而中长端收益率变动不大，因今日公布的宏观经济数据符合预期。

他们并指出，现券近期走势基本脱离资金面，更多是看一级供给和基本面因素的“脸色”，考虑到央行也明确传达趋于谨慎的政策意图，短线预计现券仍难有起色。

“大家都歇着，空头气氛比较一致，资金虽然很宽，但配置需求没有恢复。”上海一商业银行交易员称。

她并指出，今日公布的经济数据符合预期，对市况几无影响，而早间招标的两年期国债，需求有限，机构博边兴趣更浓，一级半市场交投尚算活跃，二级短端收益率随后出现抬升趋势，午后走势尚算平稳。

财政部周五招标发行的两年期固息国债中标利率高于市场预期，延续近期一级招标弱势。市场人士认为，一级市场新债供给不减且二级走势孱弱，再加上两年期非关键期限品种较为尴尬，机构配置意愿有限，多采取博边际策略，致招标结果走高，投标倍数一般。

二级市场上，剩余期限2.83年的固息国债130017券 最新成交对应收益率为3.84%，上日尾盘在3.81%。

得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。

二级长端今日走势平稳，剩余期限约9.85年的固息国债130018 最新成交价对应收益率为4.11%，与上日尾盘持平。

中国银行间市场周五资金供求大格局未变，但七及14天回购加权利率涨幅较上日有所放大，因下周开始集中上缴税款，机构心态稍显谨慎。

中国央行周三明确表态，近期贷款增速相对较快，特别是在外贸顺差继续扩大，外汇大幅流入的情况下，货币信贷扩张的压力仍然较大。 随后周四公开市场上逆回购操作暂停，致本周转为净回笼，后期货币政策谨慎意味或更加浓厚。

五年期国债期货主力合约 收报93.886元人民币，跌0.044元，或0.05%，成交1,002手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

------------------------------

今日 2.9803 3.4945

上日 3.0255 3.3644

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7820/3.7290

国债参考率报价 3.5740/3.5010

金融债参考率报价 4.4625/4.4088 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选