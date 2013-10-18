更新版 1-中国货币市场：七及14天回购利率走升，下周开始缴税机构心态稍谨慎

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(新增收盘报价)
路透上海10月18日 - 中国银行间市场周五资金供求大格局未变，但七及14天回购加权利率涨幅较上日有所放大，因下周开始集中上缴税款，机构心态稍显谨慎。
交易员称，除了缴税因素，下周央行的公开市场操作动向也值得密切关注。
华南一银行交易员表示，下周将是税款集中上缴期，资金市场“隔夜供给很充足，但心态还没有完全放松。”
另外，在本周四央行暂停逆回购操作后，下周是否会就此一直停下去，甚至会不会启动正回购等，都需要密切关注。
中国央行预警信贷扩张压力偏大的话音刚落，周四就果断在公开市场上暂停了近两个半月来滚动进行的逆回购操作，致本周转为净回笼。因央行吹风在前，市场并未感太大意外。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,348.40亿元，较上日的5,917.51亿元略减；其中隔夜品种成交4,277.46亿元，略少于上日的4,558.83亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元) ------------------------------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9803 3.0255 -4.52 4,277.46
七天 3.4945 3.3644 +13.01 664.67
14天 3.6319 3.4016 +23.03 342.52
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.5350 2.9400 -40.50 --
七天 3.5850 3.1850 +40.00 312.27
14天 3.9200 3.7000 +22.00 56.84
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0200 3.0414 -2.14 --
七天 3.5000 3.3600 +14.00 --
14天 3.5800 3.3900 +19.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.0010 3.0380 -3.70 --
七天 3.4850 3.3500 +13.50 --
三个月 4.6695 4.6681 +0.14 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇/丁淑琴; 审校 林高丽)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。