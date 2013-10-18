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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 17:19 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第三日下跌，中国数据未能提供支撑

0820GMT，美元兑日圆报97.86，较周四触及的三周高点99.01下跌了逾1日圆。日圆走坚令以日圆计价的资产相较于相其它货币变得昂贵。

中国第三季经济增速反弹到7.8%，受益于投资拉动。

“鉴于中国第三季经济增长率符合预期，投资者对于中国复苏更强劲的希望减弱，”一位东京的交易员说道，“橡胶市场今日下午波澜不惊，因为没有新的消息推动市况。美国政府停摆已经结束，投资者的注意力转向下周将出炉的美国非农就业数据，要看看其能否影响到美联储货币政策。”

上海期交所主力橡胶合约 下跌325元人民币，或1.56%，收报20,445元。

新加坡SICOM-11月橡胶合约 报每公斤235.00美分，上涨0.9美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校)
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