亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第三日下跌，中国数据未能提供支撑

0820GMT，美元兑日圆报97.86，较周四触及的三周高点99.01下跌了逾1日圆。日圆走坚令以日圆计价的资产相较于相其它货币变得昂贵。

“鉴于中国第三季经济增长率符合预期，投资者对于中国复苏更强劲的希望减弱，”一位东京的交易员说道，“橡胶市场今日下午波澜不惊，因为没有新的消息推动市况。美国政府停摆已经结束，投资者的注意力转向下周将出炉的美国非农就业数据，要看看其能否影响到美联储货币政策。”