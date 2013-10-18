亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第三日下跌，中国数据未能提供支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0820GMT，美元兑日圆报97.86，较周四触及的三周高点99.01下跌了逾1日圆。日圆走坚令以日圆计价的资产相较于相其它货币变得昂贵。
中国第三季经济增速反弹到7.8%，受益于投资拉动。
“鉴于中国第三季经济增长率符合预期，投资者对于中国复苏更强劲的希望减弱，”一位东京的交易员说道，“橡胶市场今日下午波澜不惊，因为没有新的消息推动市况。美国政府停摆已经结束，投资者的注意力转向下周将出炉的美国非农就业数据，要看看其能否影响到美联储货币政策。”
上海期交所主力橡胶合约 下跌325元人民币，或1.56%，收报20,445元。
新加坡SICOM-11月橡胶合约 报每公斤235.00美分，上涨0.9美分。（完）
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。