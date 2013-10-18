《独家新闻》印度准备推出利率期货交易--消息

参与印度央行讨论的一资深市场人士表示，“这个产品就像是(央行总裁)拉詹的孩子，所以每个人都准备好促其成功。最多一两个月就推出了。”

央行发言人回复路透询问时称，“我们正与利益相关方进行讨论。”

消息人士称，当前央行倾向于以一篮子各期限的债券作为指标衡量利率期货合约，而不是仅仅使用10年期指标债券。

消息人士还称，印度三大交易所--全国证券交易所，印度Multi商品交易所以及孟买证券交易所(BSE)参与讨论，预计会允许利率期约在各自平台交易。

消息人士表示，央行当前还与银行业者、印度固定收益货币市场和衍生品协会(FIMMDA)以及印度证券交易委员会(SEBI)讨论，来建立共识。(完)