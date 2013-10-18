《独家新闻》印度准备推出利率期货交易--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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参与印度央行讨论的一资深市场人士表示，“这个产品就像是(央行总裁)拉詹的孩子，所以每个人都准备好促其成功。最多一两个月就推出了。”
央行发言人回复路透询问时称，“我们正与利益相关方进行讨论。”
消息人士称，当前央行倾向于以一篮子各期限的债券作为指标衡量利率期货合约，而不是仅仅使用10年期指标债券。
消息人士还称，印度三大交易所--全国证券交易所，印度Multi商品交易所以及孟买证券交易所(BSE)参与讨论，预计会允许利率期约在各自平台交易。
消息人士表示，央行当前还与银行业者、印度固定收益货币市场和衍生品协会(FIMMDA)以及印度证券交易委员会(SEBI)讨论，来建立共识。(完)
(编译 田建华/蔡美珍; 审校 艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。