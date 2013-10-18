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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 17:38 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增1,071.05亿台币，中止连四周减少

路透台北10月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增1,071.05亿台币，中止连续四周净减少走势。央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,439.50亿台币。上周存单发行量净减36.95亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10/14 3,320.35 3,415.35 +95.00

10/15 1,293.00 1,294.00 +1.00

10/16 516.00 521.00 +5.00

10/17 75.80 429.00 +353.20

10/18 95.00 711.85 +616.85

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总计 5,300.15 6,371.20 +1,071.05

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10/14 84.20 27.00

10/15 47.00 16.00

10/16 67.00 18.00

10/17 46.00 17.00

10/18 64.00 21.00

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总计 308.20 99.00 (完)

(记者 董永年; 审校 曾祥进)
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