《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增1,071.05亿台币，中止连四周减少

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增1,071.05亿台币，中止连续四周净减少走势。央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,439.50亿台币。上周存单发行量净减36.95亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10/14 3,320.35 3,415.35 +95.00
10/15 1,293.00 1,294.00 +1.00
10/16 516.00 521.00 +5.00
10/17 75.80 429.00 +353.20
10/18 95.00 711.85 +616.85
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总计 5,300.15 6,371.20 +1,071.05
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10/14 84.20 27.00
10/15 47.00 16.00
10/16 67.00 18.00
10/17 46.00 17.00
10/18 64.00 21.00
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总计 308.20 99.00 (完)
(记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。