欧洲汇市：英镑/美元交投于两周高点附近，美国政府关闭影响打击美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
策略分析师警告，经过近期急升后，英镑走势动能可能减弱，因投资人追高意愿将有限。此外，在较高价位浮现卖压，将令英镑升势受限。
周四公布的英国零售销售数据高于预期，巩固英国经济第三季录得强劲增幅的期望。下周五将公布第三季国内生产总值(GDP)数据。
美国达成财政协议后，市场焦点转至政府关门16天的经济影响，美元因而受创。
美元指数 周五跌至79.577，为2月以来最低。
“昨天英镑/美元涨势凌厉，一部分是受到零售销售数据推动，但主要也是受美元疲势之助，”FOREX.com研究主管Kathleen Brooks指出。
“我们确实在朝1.62美元推进，但我仍然认为这将是很棘手的水位，卖方会在1.62出手了结获利。”
欧元/英镑 下跌0.1%，至0.8454英镑，进一步远离上周触及的9月2日以来高位0.8510。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。