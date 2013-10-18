欧洲汇市：英镑/美元交投于两周高点附近，美国政府关闭影响打击美元

策略分析师警告，经过近期急升后，英镑走势动能可能减弱，因投资人追高意愿将有限。此外，在较高价位浮现卖压，将令英镑升势受限。

周四公布的英国零售销售数据高于预期，巩固英国经济第三季录得强劲增幅的期望。下周五将公布第三季国内生产总值(GDP)数据。

美国达成财政协议后，市场焦点转至政府关门16天的经济影响，美元因而受创。

美元指数 周五跌至79.577，为2月以来最低。

“昨天英镑/美元涨势凌厉，一部分是受到零售销售数据推动，但主要也是受美元疲势之助，”FOREX.com研究主管Kathleen Brooks指出。

“我们确实在朝1.62美元推进，但我仍然认为这将是很棘手的水位，卖方会在1.62出手了结获利。”

欧元/英镑 下跌0.1%，至0.8454英镑，进一步远离上周触及的9月2日以来高位0.8510。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价