更新版 1-中国外汇：9月代客结售汇顺差大增，内外因诱使资金加速回流境内

* 9月代客结售汇顺差大增至317亿美元 * 代客结售汇连续13个月保持顺差 * 美国未如期退出QE和强势人民币吸引资金进入 * 9月外汇占款或重回千亿人民币水平 (新增分析师评论) 路透北京10月18日 - 最新公布的9月份银行结售汇顺差意外明显扩大，显示当月国际资金或加速流入境内 。市场人士认为，美国未于当月如期退出QE（量化宽松）令资金重新回流新兴市场，而人民币在历史高位上强 势盘整，一推一拉之下造成资金净流入水平上升。 中国国家外汇管理局最新统计数据显示，9月银行代客结售汇顺差317亿美元，接近年初水平。同月远期结 售汇为净结汇180亿美元，两者均较上月水平有明显增加。 招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，9月份虽然出口数据一般，但从季节因素来看银行收汇较此前大 幅增长是正常的。而资金流入与当月人民币的强势汇率也互为因果，两者合力又强化了人民币升值预期。 他预计9月份外汇占款会因此攀升至1,500亿元左右水平，同时后期外汇占款也将较此前上一个台阶，10、 11月可能也会在1,000-2,000亿元范围。而8月则仅为增长273亿元。 “在市场再度可能担心QE退出之前，可能都会看到资金净流入。”他说。 当月人民币兑美元即期汇率 保持在6.12元一线窄幅盘整，市场人士反映期间企业以结汇为主， 代客结售汇顺差数据也映证了他们所反映的资金流向和规模。而进入10月，人民币突破平台，连冲新高，开始 新一轮强劲升势。 周五刊登在外管局网站的数据显示，9月银行代客结汇1,627亿美元，售汇1,310亿美元;同期银行代客远期 结汇签约331亿美元，远期售汇签约151亿美元。 统计并显示，1-9月银行代客累计结汇13,274亿美元，累计售汇10,548亿美元，累计结售汇顺差2,726亿美 元；同期银行代客累计远期结汇签约2,517亿美元，累计远期售汇签约1,715亿美元，累计远期净结汇802亿美 元。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元): 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年 11 10 9月 12月 月 月 代客结售汇净额 317 94 26 81 172 343 446 322 926 543 185 78 63 代客收付款顺收 126 50 -14 -53 83 169 367 127 554 317 59 -53 -89 代客远期结售汇 180 93 26 144 104 91 44 25 94 95 54 -6 -57 净额 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一 。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/) (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)