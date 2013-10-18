中国钢铁：四季度产量料小幅下降，钢价亦将低位运行--中钢协

路透上海10月18日 - 中国钢铁工业协会周五表示，受需求回落影响，四季度国内钢铁产量料将小幅下降，钢价亦将低位运行。

中钢协在其网站刊登的分析中称，预计四季度国内钢铁产量会有所下降，但幅度不会很大。由于产业集中度低、产品同质化程度高，企业为争夺订单而竞相降价，致使国内市场钢材价格难以大幅上涨。

“后期市场总体需求呈平稳回落态势，预计钢铁生产也将有所下降，钢材价格仍将呈低位运行态势。”中钢协表示。

9月末钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为100.57点，较前月下降1.54点，扭转了7、8两个月的上升态势。进入10月份后，该指数继续小幅下跌至100点以下。

中钢协指出，粗钢日产量连续第二个月上升、进口铁矿石价格逆势上涨，以及钢材出口难度将进一步加大，都是后期市场需要关注的问题。钢铁企业应加大控制产量力度，促进国内市场钢材价格平稳运行。