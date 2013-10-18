中国钢铁：四季度产量料小幅下降，钢价亦将低位运行--中钢协

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海10月18日 - 中国钢铁工业协会周五表示，受需求回落影响，四季度国内钢铁产量料将小幅下降，钢价亦将低位运行。
中钢协在其网站刊登的分析中称，预计四季度国内钢铁产量会有所下降，但幅度不会很大。由于产业集中度低、产品同质化程度高，企业为争夺订单而竞相降价，致使国内市场钢材价格难以大幅上涨。
“后期市场总体需求呈平稳回落态势，预计钢铁生产也将有所下降，钢材价格仍将呈低位运行态势。”中钢协表示。
9月末钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为100.57点，较前月下降1.54点，扭转了7、8两个月的上升态势。进入10月份后，该指数继续小幅下跌至100点以下。
中钢协指出，粗钢日产量连续第二个月上升、进口铁矿石价格逆势上涨，以及钢材出口难度将进一步加大，都是后期市场需要关注的问题。钢铁企业应加大控制产量力度，促进国内市场钢材价格平稳运行。
中国国家统计局周五稍早公布数据显示，9月全国粗钢产量6,542万吨，同比增加11%。 该增幅为今年以来最高。 (完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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