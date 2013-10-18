更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低档，下周央行存单到期量多将垫高资金水位

* 短率持稳低档

* 下周央行存单到期量多

* 短票利率料将松动 (更新拆款利率及央行发行存单金额)

记者 詹静宜

路透台北10月18日 - 台湾银行间短率周五持稳低档。银行资调人士表示，旬中整体市场资金偏向宽裕，而下周央行存单到期量增多，将令已偏滥的资金情势更加雪上加霜，料短率将持续贴近低位。

银行资金调度人士表示，下周央行存单到期量高达1.8兆(万亿)台币，在此宽松因子下，银行间资金水位料将更为高涨，仅能仰赖央行扩大冲销力道；不过基于成本考量，央行在存单冲销力道大致持平，只有积极冲销银行间隔夜拆款过剩资金。

“一早就打电话问有没有人要拆入，问不到只能等央行出来解救，”一位大型银行资金调度人士说。

外商银行业人士也指出，目前银行间资金偏宽松，拆入需求难觅，加以外资仍持续汇入，外商银行台币资金水位充沛，仍有赖央行积极冲销。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收0.386%。今日区间在0.295-0.420%，上日0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.380-0.420%。

**周五发票量增温**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，周五发票量例行性偏多，仍不足以因应银行间旺盛的买票需求，令短票利率区间低位略向下调整。展望下周央行存单到期量偏高，银行间资金去化压力随之增温，下周短票利率料略显松动。

“下周存单到期量吓死人的多，短票利率可能松动!”一位大型票券交易员称。

小型银行资金调度人士亦指出，近日已有大型票券商自行调降一个月天期短票利率到0.63%，使得短票利率区间低位略往下盘跌。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63-0.65%，区间低位略往下挪移。一周天期短票利率降至0.63%，但成交量并不多，两周天期短票利率则持平在0.64%。

台湾央行今日共发行711.85亿台币存单，相较存单到期95亿台币，存单发行余额增616.85亿。

下周央行存单到期总额为18,568.25亿台币，落点分别为周一7,876.05亿、周二4,204.30亿、周三1,653.80亿、周四3,972.90亿及周五861.20亿。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为266亿台币，至周日累计超额准备为1,138亿，加计前期1%的超额准备为1,954亿台币。

**债券RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周五与上交易日相去不远，证券商的公债RP利率低档成交略多。市场调度人士指出，本周来投信赎回与进钱不均状况持续，资金挪移略有紧缩效果，但寿险业钱多不变，利率没有特别变化。

市场交易员指出，今年以来因RP市场券源缺乏，且收益率滑落，部分投信在券源不足且收益不佳的情况下，直接委托票券商代标一年以下的优质免保票，以直接赚取较高的收益，这个情形在10月也愈来愈多。

“市场上没有什么券，就排挤到投信的投资，结果就直接参与初级市场。”一票券商交易员说。

展望下周，多数交易商称利率将大致持平，因不预料下周资金情势有重大变化。少数证券商认为寿险业持续钱多，虽一般天期利率将维持不变，但将调降较短天期的成交利率，令极短天的公债RP利率有机会下探0.57%。

下周较为大额的公司债交割只有周五(25日)的中油公司债，金额为32亿台币。

证券商的公债和公司债附买回利率与上交易日差别不大；10天期公债的附买回利率低档区成交渐多，区间在0.58-0.60%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，和上日相同。