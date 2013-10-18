路透基点：远东国际租赁签署20亿元人民币三年期贷款--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透10月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，远东国际租赁有限公司已与三家中资银行签署了一笔20亿元人民币(3.28亿美元)三年期分期偿还的贷款。
中国银行上海分行担任牵头行，承贷10亿元人民币。中国农业银行和中国建设银行为参贷行，分别承贷7亿元和3亿元。
本案利率为中国人民银行基准利率的95%。
所筹款项用作营运资金。
已于10月10日签约。
借款人8月时从五家外资银行获得一笔10亿元人民币双档定期贷款，由远东国际租赁自行安排，包括三年期分期偿还贷款和一年期循环信贷，两者利率均为中国人行基准利率的92%。
该公司也在今年5月签署了一笔25亿元人民币三年期定期贷款，利率为中国人行基准利率的95%，由中国银行和北京银行牵头。
远东国际租赁是香港上市公司远东宏信在金融服务领域的核心企业，提供金融租赁服务。远东宏信则是中化集团子公司。(完)
(编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。