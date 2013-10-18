路透基点：远东国际租赁签署20亿元人民币三年期贷款--RLPC

路透10月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，远东国际租赁有限公司已与三家中资银行签署了一笔20亿元人民币(3.28亿美元)三年期分期偿还的贷款。

中国银行上海分行担任牵头行，承贷10亿元人民币。中国农业银行和中国建设银行为参贷行，分别承贷7亿元和3亿元。

本案利率为中国人民银行基准利率的95%。

所筹款项用作营运资金。

已于10月10日签约。

借款人8月时从五家外资银行获得一笔10亿元人民币双档定期贷款，由远东国际租赁自行安排，包括三年期分期偿还贷款和一年期循环信贷，两者利率均为中国人行基准利率的92%。

该公司也在今年5月签署了一笔25亿元人民币三年期定期贷款，利率为中国人行基准利率的95%，由中国银行和北京银行牵头。

远东国际租赁是香港上市公司远东宏信在金融服务领域的核心企业，提供金融租赁服务。远东宏信则是中化集团子公司。(完)