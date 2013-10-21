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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 17:36 BJT

台湾债市：102/11期借券成交42.81亿台币，加权平均利率0.5926%

路透台北10月21日 - 台湾柜台买卖中心公布，周一等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
    期别   成交值  最高利率  最低利率   加权平均利   可交易余  上日余额
                                                率         额  
  102/11    42.81    0.6200    0.5700       0.5926      113.5     113.5
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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