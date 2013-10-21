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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 17:35 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，证券业买超4亿台币

路透台北10月21日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债102
/11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       10.50       14.00       -3.50
     票券业        1.50        2.00       -0.50
     证券业       19.00       15.00       +4.00
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