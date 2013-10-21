重温稿--台湾货币市场：短率持稳低档，下周央行存单到期量多将垫高资金水位

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 短率持稳低档
* 下周央行存单到期量多
* 短票利率料将松动
记者 詹静宜
路透台北10月18日 - 台湾银行间短率周五持稳低档。银行资调人士表示，旬中整体市场资金偏向宽裕，而下周央行存单到期量增多，将令已偏滥的资金情势更加雪上加霜，料短率将持续贴近低位。
银行资金调度人士表示，下周央行存单到期量高达1.8兆(万亿)台币，在此宽松因子下，银行间资金水位料将更为高涨，仅能仰赖央行扩大冲销力道；不过基于成本考量，央行在存单冲销力道大致持平，只有积极冲销银行间隔夜拆款过剩资金。
“一早就打电话问有没有人要拆入，问不到只能等央行出来解救，”一位大型银行资金调度人士说。
外商银行业人士也指出，目前银行间资金偏宽松，拆入需求难觅，加以外资仍持续汇入，外商银行台币资金水位充沛，仍有赖央行积极冲销。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收0.386%。今日区间在0.295-0.420%，上日0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.380-0.420%。
**周五发票量增温**
短票市场方面，大型票券商交易员表示，周五发票量例行性偏多，仍不足以因应银行间旺盛的买票需求，令短票利率区间低位略向下调整。展望下周央行存单到期量偏高，银行间资金去化压力随之增温，下周短票利率料略显松动。
“下周存单到期量吓死人的多，短票利率可能松动!”一位大型票券交易员称。
小型银行资金调度人士亦指出，近日已有大型票券商自行调降一个月天期短票利率到0.63%，使得短票利率区间低位略往下盘跌。
今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63-0.65%，区间低位略往下挪移。一周天期短票利率降至0.63%，但成交量并不多，两周天期短票利率则持平在0.64%。
台湾央行今日共发行711.85亿台币存单，相较存单到期95亿台币，存单发行余额增616.85亿。
下周央行存单到期总额为18,568.25亿台币，落点分别为周一7,876.05亿、周二4,204.30亿、周三1,653.80亿、周四3,972.90亿及周五861.20亿。
拆款中心 资料显示，周五超额准备为266亿台币，至周日累计超额准备为1,138亿，加计前期1%的超额准备为1,954亿台币。
**债券RP利率持平**
债券市场附买回(RP)成交利率周五与上交易日相去不远，证券商的公债RP利率低档成交略多。市场调度人士指出，本周来投信赎回与进钱不均状况持续，资金挪移略有紧缩效果，但寿险业钱多不变，利率没有特别变化。
市场交易员指出，今年以来因RP市场券源缺乏，且收益率滑落，部分投信在券源不足且收益不佳的情况下，直接委托票券商代标一年以下的优质免保票，以直接赚取较高的收益，这个情形在10月也愈来愈多。
“市场上没有什么券，就排挤到投信的投资，结果就直接参与初级市场。”一票券商交易员说。
展望下周，多数交易商称利率将大致持平，因不预料下周资金情势有重大变化。少数证券商认为寿险业持续钱多，虽一般天期利率将维持不变，但将调降较短天期的成交利率，令极短天的公债RP利率有机会下探0.57%。
下周较为大额的公司债交割只有周五(25日)的中油公司债，金额为32亿台币。
证券商的公债和公司债附买回利率与上交易日差别不大；10天期公债的附买回利率低档区成交渐多，区间在0.58-0.60%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，和上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.61%，极短天期则见成交0.55%，也与上日大致相同。(完) (集体采写 林妙容; 审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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