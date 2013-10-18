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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 18:26 BJT

路透基点：中嘉网路贷款案启动有限银团分销--RLPC

路透10月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾有线电视运营商中嘉网路启动有限银团分销。早前报导贷款规模约为400亿台币。

只有现有的贷款银行受邀参与此案，至少承贷10亿台币者，有30个基点的前端费。消息人士透露，利率较二级市场商业票据利率加码不到240个基点，后期阶段将随借款人的杠杆比率而作出相应调整。

消息人士称，本案的平均年限在5.9年左右，分为约350亿台币定期贷款和约42.5亿台币循环信贷。

是次交易附带一年延期选择权。

银团分销将于11月底左右完成。

一如早前报导，有七家牵头行兼簿记行(MLAB)承销这笔交易。七家MLAB当中，台湾银行和国泰世华银行各自承贷约100亿台币，京城银行承贷约60亿台币，花旗集团、东方汇理银行、星展银行和渣打银行分别承贷约39亿台币。

中嘉网路正计划在新加坡上市。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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