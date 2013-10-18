版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 18:42 BJT

美股业绩：通用电气第三季EPS为0.31美元，预估为0.35美元

路透10月18日 - 通用电气公布：

* 第三季营业每股盈余(EPS)为0.36美元

* 通用电气第三季度扣除特殊项目的EPS为0.40美元

* 通用电气第三季根据GAAP的持续经营EPS为0.32美元

* 通用电气第三季EPS为0.31美元

* 通用电气第三季营收为357亿美元

分析师预估通用电气第三季EPS为0.35美元，预估通用电气营收为359.6亿美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐