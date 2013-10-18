国际油市：亚洲燃料油成交量意外地触及一周高位

路透新加坡10月18日 - 亚洲燃料油成交量周五达到20万吨，创下10月8日以来最高，不过交易消息人士称，市场预期买潮将消退。

路透根据数据分析得出，本周每日成交量稀少，仅为10万吨，低于上周的18.1万吨。

自10月1日以来的总成交量为254.8万吨，包括4万吨较低粘度的180-cst燃料油。

周五燃料油总体市场，无论是实货还是纸货市场，都受到了嘉能可、中石油和摩科瑞购买活动的支撑。

实货380-cst燃料油的现货升水上涨1.17美元至每吨7.34美元,与此同时从11月/12月至4月/5月的跨月价差上涨介于0.25至1美元不等.

这让人感到意外,因其它市场参与者曾预期最初来自嘉能可、中石油和摩科瑞的买盘将消退.

一位在新加坡的交易员说：“买家明显不愿意买的太多”，并表示如果作同比比较的话，燃料油需求就算不是走弱，也算不得特别好。(完)

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