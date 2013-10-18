东南亚股市：多数上涨，菲律宾和泰国股市本周抢眼

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 423.53 2.84 +0.67 -0.13 424.10 数 新加坡 3192.90 6.28 +0.20 +0.82 3167.08 马来西亚 1799.59 2.17 +0.12 +6.55 1688.95 泰国 1484.72 15.63 +1.06 +6.67 1391.93 印尼 4546.57 27.64 +0.61 +5.33 4316.69 菲律宾 6607.83 46.95 +0.72 +13.68 5812.73 越南 500.83 1.24 +0.25 +21.05 413.73 (编译 田建华; 审校 王洋)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。