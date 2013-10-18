版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 19:05 BJT

东南亚股市：多数上涨，菲律宾和泰国股市本周抢眼

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    423.53      2.84     +0.67     -0.13    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3192.90      6.28     +0.20     +0.82   3167.08
 马来西亚                           1799.59      2.17     +0.12     +6.55   1688.95
 泰国                               1484.72     15.63     +1.06     +6.67   1391.93
 印尼                               4546.57     27.64     +0.61     +5.33   4316.69
 菲律宾                             6607.83     46.95     +0.72    +13.68   5812.73
 越南                                500.83      1.24     +0.25    +21.05    413.73
 
    
  
 (编译 田建华; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐