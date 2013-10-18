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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 19:26 BJT

美股业绩：摩根士丹利第三季持续经营业务EPS为0.44美元

路透10月18日 - 摩根士丹利公布：

* 第三季持续经营业务EPS为0.44美元

* 摩根士丹利公布第三季扣除特殊项目的EPS为0.45美元

* 分析师预估摩根士丹利--汤森路透I/B/E/S

* 摩根士丹利第三季末根据巴塞尔I的一级资本充足率约为15.3%，第二季末为14.1%

* 摩根士丹利公布第三季净营收为79亿美元

* 摩根士丹利第三季末一级普通股资本充足率约为12.6%，第二季末为11.8%

据汤森路透I/B/E/S，分析师预估摩根士丹利第三季营收为77亿美元，第三季EPS为0.40美元。(完)
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