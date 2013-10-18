马来西亚期市：棕榈油期货小涨，市场乐观看待库存

路透吉隆坡10月18日 - 周五马来西亚棕榈油期货收高，在马币(林吉特)略微走软之后收复早盘失地。市场关于库存仅小幅增长的寄望，提振市场连续第二周上涨。

周五尾盘交易中，马币兑美元 跌0.1%至3.1525，不过本周走强0.8%。在美国于最后关头达成协议避免主权违约后，马币和亚洲新兴货币一起走强。

交易商称，市场当前寄望10月产出增长温和，同时需求强劲，可以令2013年库存不超过200万吨。

吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称，“库存今年可能不会超过200万吨。下个月产出将达至峰值，但将会是小幅增长。”

周五指标1月棕榈油合约 小幅上涨0.1%，报每吨2,402马币。盘中稍早，价格一度跌至2,378马币。

总成交量为28,174口，低于均值的35,000口。

棕榈油期货本周上涨0.9%，本月迄今上涨3.5%，受需求稳健支撑。

上述交易员还称，“中国不会停止棕榈油进口，因他们对价格很敏感。”精炼棕榈油较豆油折价当前为119美元左右。

美国12月豆油期约 在亚洲尾盘交易中上涨0.3%。大连1月豆油合约 跌0.1%。(完)

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