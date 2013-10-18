国际油市：亚洲超低硫柴油升水持稳，受助于日本需求

路透新加坡10月18日 - 亚洲超低硫柴油升水周五持稳，尽管指标价格下滑，因交易员预计将有来自日本和欧洲的需求。

日本的Idemitsu Kosan正在求购10月船货，此前其关闭了位于中国的一日产能为22万桶的原油蒸馏装置，因发生一小型火灾。

其正在求购汽油和柴油混合船货，不过行业消息人士称其还未购买。

尚不知道上述原油蒸馏装置会停产多久，不过柴油进口可能会很少，因日本目前对该油品的需求在下降。

不过若关闭时间拖长，可能会产生影响，因日本的炼厂已再加大生产煤油并降低柴油产量，以满足冬季取暖燃料的需求。

交易员表示，从亚洲至欧洲的套利窗口可能开始打开，因东方-西方价差本周走阔。

一船运经纪商表示，不过船运询价一直未见加快。(完)

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