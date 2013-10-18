国际油市：石脑油裂解价差触及一个月高位，受需求提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡10月18日 - 周五亚洲石脑油裂解价差连续第六日上涨，本周收在一个月高点每吨115.80美元，受需求以及市场对印度船货减少的预期支撑。
LG化学买入12月上半月船货，交易商称其可能最高买入10万吨船货，成本加运费价(C&F)为较日本报价每吨升水3.50美元。
仅仅一周前，卖家向韩国出售11月船货时还为贴水。
新加坡一消息源称，“亚洲需求再现，台塑应会买入12月石脑油。”
另外临近冬季，欧洲石化厂商增加对轻质燃料的需求，减少对液化石油气(LPG)的依赖，因取暖需求会提高燃起价格。所以欧洲可运往亚洲的石脑油会减少。
台塑预计在约两周后重启年产能为103万吨的石脑油裂解装置，该装置从9月中起开始检修。
目前为止台塑没有买入任何11月石脑油船货。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。