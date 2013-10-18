国际油市：石脑油裂解价差触及一个月高位，受需求提振

LG化学买入12月上半月船货，交易商称其可能最高买入10万吨船货，成本加运费价(C&F)为较日本报价每吨升水3.50美元。

另外临近冬季，欧洲石化厂商增加对轻质燃料的需求，减少对液化石油气(LPG)的依赖，因取暖需求会提高燃起价格。所以欧洲可运往亚洲的石脑油会减少。

台塑预计在约两周后重启年产能为103万吨的石脑油裂解装置，该装置从9月中起开始检修。