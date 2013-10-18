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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 20:25 BJT

国际油市：石脑油裂解价差触及一个月高位，受需求提振

路透新加坡10月18日 - 周五亚洲石脑油裂解价差连续第六日上涨，本周收在一个月高点每吨115.80美元，受需求以及市场对印度船货减少的预期支撑。

LG化学买入12月上半月船货，交易商称其可能最高买入10万吨船货，成本加运费价(C&F)为较日本报价每吨升水3.50美元。

仅仅一周前，卖家向韩国出售11月船货时还为贴水。

新加坡一消息源称，“亚洲需求再现，台塑应会买入12月石脑油。”

另外临近冬季，欧洲石化厂商增加对轻质燃料的需求，减少对液化石油气(LPG)的依赖，因取暖需求会提高燃起价格。所以欧洲可运往亚洲的石脑油会减少。

台塑预计在约两周后重启年产能为103万吨的石脑油裂解装置，该装置从9月中起开始检修。

目前为止台塑没有买入任何11月石脑油船货。(完)
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