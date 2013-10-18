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市场报道 | 2013年 10月 18日 星期五 21:41 BJT

美国热股：谷歌季度业绩带动股价盘初大涨10%

路透10月18日 - 谷歌 季度业绩高于华尔街预期，因该公司移动和海外业务扩张，抵消了广告收入下降的负面影响。

谷歌周五盘初劲扬10.22%，报979.64美元。(完)
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