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市场报道 | 2013年 10月 18日 星期五 22:03 BJT

美国热股：AMD重挫逾12%，因个人电脑芯片营收低迷抵消游戏机业务增长

路透10月18日 - 超微半导体(AMD) 公布个人电脑芯片营收下降6%，打击了外界对其游戏机业务快速增长将弥补这一缺陷的希望。

AMD周五盘初大跌12.40%，报3.58美元。(完)
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