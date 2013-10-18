更新版-美股业绩：摩根士丹利第三季营收跳增50%，股票交易获利强劲

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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股票交易部门经调整的营收增长31%至17亿美元，固定收益、外汇和大宗商品交易部门(FICC)的营收则下降44%至8.35亿美元。
摩根士丹利数年来固定收益交易一直表现不佳，不过最近一个季度困扰摩根士丹利该业务的问题，其竞争者也同样面对。
在市场预期美联储将很快开始削减购债计划规模的这段时间里，债市的交易活动明显放慢。
高盛 周四公布其FICC部门营收第三季下降44%，花旗集团 的FICC部门营收下降26%，美国银行 FICC部门营收下降20%，摩根大通 FICC部门营收的下降8%。
摩根士丹利财富管理业务营收增长8%至34.8亿美元，而该业务的税前利润率小升至19%，接近高盛设定的最低目标20%。
6月摩根士丹利完成了从花旗集团收购Smith Barney。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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