更新版-美股业绩：摩根士丹利第三季营收跳增50%，股票交易获利强劲

股票交易部门经调整的营收增长31%至17亿美元，固定收益、外汇和大宗商品交易部门(FICC)的营收则下降44%至8.35亿美元。

摩根士丹利数年来固定收益交易一直表现不佳，不过最近一个季度困扰摩根士丹利该业务的问题，其竞争者也同样面对。

在市场预期美联储将很快开始削减购债计划规模的这段时间里，债市的交易活动明显放慢。

高盛 周四公布其FICC部门营收第三季下降44%，花旗集团 的FICC部门营收下降26%，美国银行 FICC部门营收下降20%，摩根大通 FICC部门营收的下降8%。

摩根士丹利财富管理业务营收增长8%至34.8亿美元，而该业务的税前利润率小升至19%，接近高盛设定的最低目标20%。

6月摩根士丹利完成了从花旗集团收购Smith Barney。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)