版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 18日 星期五 21:41 BJT

美国热股：摩根士丹利上升逾2%，受季度营收大幅提高50%带动

路透10月18日 - 摩根士丹利 公布季度营收大涨50%，因来自证券销售和交易的收入走高，抵消了固定收益部门收入的下降。

摩根士丹利周五盘初上扬2.66%，报29.70美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐