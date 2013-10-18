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市场报道 | 2013年 10月 18日 星期五 22:01 BJT

美国热股：霍尼韦尔盘初下跌，但之前公布季度获利上涨4%

路透10月18日 - 飞机驾驶舱部件和电子与设备制造商霍尼韦尔(Honeywell) 周五公布，季度获利上涨4%。

霍尼韦尔周五盘初下跌1.58%，报85.46美元。(完)
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