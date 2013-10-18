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市场报道 | 2013年 10月 18日 星期五 21:40 BJT

美国热股：富国银行宣布解雇住房贷款部门员工，股票价格小幅走低

路透10月18日 - 富国银行 解雇了住房贷款部门的925名员工，因利率上涨打击再融资需求。富国一位发言人在声明中表示，该公司在周三向全国范围内将被解雇的员工发出了60天通知。

富国银行周五盘初下跌0.33%，报42.55美元。(完)
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