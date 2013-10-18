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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 20:34 BJT

加拿大数据：加拿大9月CPI较前月上升0.2%，较上年同期上涨1.1%

路透10月18日 - 加拿大统计局周五公布：

* 加拿大9月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%(8月为持平)，较上年同期上涨1.1%

* 加拿大9月核心CPI较前月上升0.2%(8月为上升0.2%)，较上年同期上涨1.3%

较上月(%) 较上年同期(%)

9月 8月 9月 8月

整体CPI +0.2 0.0 +1.1 +1.1

加拿大央行核心CPI +0.2 +0.2 +1.3 +1.3

经季节调整 +0.2 +0.1 -- --(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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