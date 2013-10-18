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市场报道 | 2013年 10月 18日 星期五 20:56 BJT

更新版-美股业绩：通用电气第三季获利下滑，但手握创纪录订单

该公司手握的服务和设备订单较第二季增加60亿美元，至2,290亿美元。这些订单包括飞机引擎和涡轮等产品。

通用电气称，有望在今年达成将工业业务利润率从2012年的15.1%提升至15.8%的目标。

Harbor Advisory公司的投资总监Jack Degan称，“通常是利润推手的工业品利润率，比预期强劲很多。”该公司持有通用电气股份。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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