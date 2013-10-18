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市场报道 | 2013年 10月 18日 星期五 21:38 BJT

美国股市：开盘上涨，谷歌等公司公布业绩后股价上涨

路透纽约10月18日 - 周五美国股市开盘上涨，谷歌和摩根士丹利等大公司公布业绩后股价上涨。

道琼工业指数 上涨4.11点或0.03%；报15,375.76点；标准普尔500指数 走高4.81点或0.28%，至1,737.96点，NASDAQ指数 增长29.58点或0.77%至3,892.726点。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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