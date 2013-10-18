金属期市：期铜受中国GDP数据助推上涨，但前景转弱限制升幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 中国第三季GDP增长7.8%，符合预估
* 2014年前景利空，因中国改革及美国政府关门
路透伦敦10月18日 - 期铜周五小涨，中国第三季国内生产总值(GDP)增速符合预期提供支撑，但对经济加快成长可能是暂时的担忧限制了升幅。
中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。
中国是最大的铜消费国，占全球铜消费量的40%。
指标LME三个月期铜 收高0.2%，报7,245美元。
“中国数据基本正面，风险意愿增强带动的走势略有增加。”瑞信分析师Tom Kendall称，“市场已经开始消化中国需求颇为强劲的事实。”
不过分析师警告，考虑到中国致力于更可持续成长的改革，可能在未来不会消化这么多的铜。中国经济正从数十年双位数成长中减速。
大华银行继显证券驻香港资深金属分析师Helen Lau表示，“我并未真正改变对2014和2015年的看空观点，因为我们认为随着中国经济成长减少对投资的依赖，工业生产成长将会放缓。”
中国9月铜进口较8月大增18%至18个月高位，因终端用户重建库存，不过分析师表示，动能持续的机率不大。
对美国的忧虑犹存，分析师警告，在政府关门的16天内，美国的财政僵局每周令经济成长幅度降低0.1个百分点。
三个月期铝 跌0.2%，报1,847美元。三个月期锌 收高0.1%，报1,934美元，三个月期铅 收平，报每吨2,175.5美元。三个月期锡 跌0.2%，报每吨22,705美元。三个月期镍 收高1.4%，报14,200美元。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。