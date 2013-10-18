金属期市：期铜受中国GDP数据助推上涨，但前景转弱限制升幅

* 中国第三季GDP增长7.8%，符合预估

* 2014年前景利空，因中国改革及美国政府关门

路透伦敦10月18日 - 期铜周五小涨，中国第三季国内生产总值(GDP)增速符合预期提供支撑，但对经济加快成长可能是暂时的担忧限制了升幅。

中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。

中国是最大的铜消费国，占全球铜消费量的40%。

指标LME三个月期铜 收高0.2%，报7,245美元。

“中国数据基本正面，风险意愿增强带动的走势略有增加。”瑞信分析师Tom Kendall称，“市场已经开始消化中国需求颇为强劲的事实。”

不过分析师警告，考虑到中国致力于更可持续成长的改革，可能在未来不会消化这么多的铜。中国经济正从数十年双位数成长中减速。

大华银行继显证券驻香港资深金属分析师Helen Lau表示，“我并未真正改变对2014和2015年的看空观点，因为我们认为随着中国经济成长减少对投资的依赖，工业生产成长将会放缓。”

中国9月铜进口较8月大增18%至18个月高位，因终端用户重建库存，不过分析师表示，动能持续的机率不大。

对美国的忧虑犹存，分析师警告，在政府关门的16天内，美国的财政僵局每周令经济成长幅度降低0.1个百分点。

三个月期铝 跌0.2%，报1,847美元。三个月期锌 收高0.1%，报1,934美元，三个月期铅 收平，报每吨2,175.5美元。三个月期锡 跌0.2%，报每吨22,705美元。三个月期镍 收高1.4%，报14,200美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化