更新版-《全球汇市》美元指数触及八个半月低点，因美国经济堪忧

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3684 1.3675 +0.07 +3.71 1.3194 美元/日圆 97.70 97.89 -0.19 +12.64 86.74 欧元/日圆 133.74 133.86 -0.09 +16.85 114.45 美元/瑞郎 0.9017 0.9023 -0.07 -1.51 0.9155 英镑/美元 1.6165 1.6164 +0.01 -0.53 1.6251 美元/加元 1.0285 1.0288 -0.03 +3.67 0.9921 澳元/美元 0.9675 0.9631 +0.46 -6.91 1.0393 欧元/瑞郎 1.2340 1.2340 +0.00 +2.19 1.2075 欧元/英镑 0.8461 0.8461 +0.00 +4.28 0.8114 新西兰元/美元 0.8498 0.8481 +0.20 +2.60 0.8283 美元/挪威克朗 5.8970 5.9290 -0.54 +6.00 5.5630 欧元/挪威克朗 8.0700 8.1090 -0.48 +9.94 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4130 6.4004 +0.20 -1.32 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7767 8.7523 +0.28 +2.32 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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