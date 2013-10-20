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亚洲 | 2013年 10月 20日 星期日 09:48 BJT

更新版-《全球汇市》美元指数触及八个半月低点，因美国经济堪忧

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 欧元/美元                            1.3684      1.3675      +0.07       +3.71      1.3194
 美元/日圆                             97.70       97.89      -0.19      +12.64       86.74
 欧元/日圆                            133.74      133.86      -0.09      +16.85      114.45
 美元/瑞郎                            0.9017      0.9023      -0.07       -1.51      0.9155
 英镑/美元                            1.6165      1.6164      +0.01       -0.53      1.6251
 美元/加元                            1.0285      1.0288      -0.03       +3.67      0.9921
 澳元/美元                            0.9675      0.9631      +0.46       -6.91      1.0393
 欧元/瑞郎                            1.2340      1.2340      +0.00       +2.19      1.2075
 欧元/英镑                            0.8461      0.8461      +0.00       +4.28      0.8114
 新西兰元/美元                        0.8498      0.8481      +0.20       +2.60      0.8283
 美元/挪威克朗                        5.8970      5.9290      -0.54       +6.00      5.5630
 欧元/挪威克朗                        8.0700      8.1090      -0.48       +9.94      7.3403
 美元/瑞典克朗                        6.4130      6.4004      +0.20       -1.32      6.4986
 欧元/瑞典克朗                        8.7767      8.7523      +0.28       +2.32      8.5777
                                                                                 
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。(完)
    
      
      
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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