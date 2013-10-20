重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月18日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
(重发以调整格式) 以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 91.07 +3.04 +3.45 3415253 搜狐 86.06 +3.56 +4.32 1565459 网易 70.30 +0.56 +0.80 516893 百度 165.91 +12.08 +7.85 7361401 亚信科技 11.67 -0.01 -0.04 372280 台湾 台湾积体电路 19.08 +0.43 +2.31 3345448 联电 2.14 +0.02 +0.94 32028 日月光 5.00 -0.05 -0.99 46630 矽品精密 6.03 +0.02 +0.33 181539 和信超媒体 1.06 -0.04 -3.64 394314 友达 3.40 +0.03 +0.89 568430 中华电信 31.77 -0.32 -1.00 45609 台湾国际航电 48.86 +0.32 +0.66 997637 香港 中国移动 55.28 +0.52 +0.95 146202 中国联通 16.43 -0.11 -0.67 111093 中国电信 53.57 +0.70 +1.32 25749 中芯国际 4.11 +0.09 +2.24 63495 电讯盈科 4.78 +0.00 +0.00 15507 (完)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。