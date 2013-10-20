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亚洲 | 2013年 10月 20日 星期日 09:36 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月18日

(重发以调整格式)
                    
    以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                    
    公司名          股票代码     收盘价  涨跌 涨跌幅% 成交量
                    
    中国                    
    新浪                91.07  +3.04  +3.45  3415253
    搜狐                86.06  +3.56  +4.32  1565459
    网易                70.30  +0.56  +0.80   516893
    百度               165.91 +12.08  +7.85  7361401
    亚信科技            11.67  -0.01  -0.04   372280
                    
    台湾                    
    台湾积体电路         19.08  +0.43  +2.31  3345448
    联电                  2.14  +0.02  +0.94    32028
    日月光                5.00  -0.05  -0.99    46630
    矽品精密             6.03  +0.02  +0.33   181539
    和信超媒体           1.06  -0.04  -3.64   394314
    友达                  3.40  +0.03  +0.89   568430
    中华电信             31.77  -0.32  -1.00    45609
    台湾国际航电        48.86  +0.32  +0.66   997637
                    
    香港                    
    中国移动             55.28  +0.52  +0.95   146202
    中国联通             16.43  -0.11  -0.67   111093
    中国电信             53.57  +0.70  +1.32    25749
    中芯国际              4.11  +0.09  +2.24    63495
    电讯盈科           4.78  +0.00  +0.00    15507
    (完)
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