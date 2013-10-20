全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌至近一个月低点，受海岬型拖累

路透10月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五跌至近一个月低点，受海岬型运价下滑拖累。

乾散货运价指数下跌59点，或3.01%至1,901点，为9月20日以来最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降187点，或5.42%，至3,264点，为逾一个月来最低。日均获利下降2,160美元至28,868美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。