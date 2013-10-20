全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌至近一个月低点，受海岬型拖累

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透10月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五跌至近一个月低点，受海岬型运价下滑拖累。
乾散货运价指数下跌59点，或3.01%至1,901点，为9月20日以来最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下降187点，或5.42%，至3,264点，为逾一个月来最低。日均获利下降2,160美元至28,868美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上升1点，至2,060点。日均获利增加5美元至16,486美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 王冠中; 审校 李春喜)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。