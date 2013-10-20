《焦点》摩根士丹利第三季获利优于市场预估，股票交易部门营收劲扬

* 经调整每股获利0.50美元，高于市场预估的0.40美元

* 股票交易收入增长31%至17亿美元

* 固定收益、外汇和大宗商品交易部门(FICC)营收下滑44%至8.35亿美元

* 股价上涨2.6%

记者 Lauren Tara LaCapra 编译 王冠中

路透10月18日 - 摩根士丹利 周五公布优于预期的季度获利，因股票交易部门营收跳增31%，在同业获利仅小幅增长甚至下滑之际，摩根士丹利交出了意外强劲的成绩单。

股票交易部门营收增长，抵销了固定收益、外汇和大宗商品交易部门(FICC)营收下滑44%的影响。摩根士丹利固定收益交易部门多年来均表现不佳，但在第三季的疲弱市况中，多数竞争对手亦受创。

摩根士丹利在金融危机中几乎崩解，随后进行重整，专注在能带来相对稳定获利的业务，如财富管理等，同时也降低固定收益的曝险。

该策略有时会让摩根士丹利尝到苦头，例如该行会在其他对手从债券交易赚大钱时错失获利良机。但在第三季，其决定却意外带来了高获利。

“如果对于未来业务计划有所质疑，都在这一季获得了解答，”Hagin Investment Management的主管Patrick Morris称。Morris今年稍早出售了持有的摩根士丹利股票，而他现在后悔了当初售股的决定。

近年来，摩根士丹利在股票交易上大举投资，雇用销售专员协助机构客户挑选股票及规划交易组合。

一名发言人士称，在这些投资之下，该行第三季股票、衍生品、交易、对冲基金融资部门全球营收增长。该业务被称为“大宗经纪业务”(prime brokerage)。

摩根士丹利在股票交易的成长速度比许多对手来得快，不管是第三季或今年以来，其股票交易部门营收也比其他华尔街大型银行来得高。摩根士丹利财务长Ruth Porat说，该公司优异的表现，并非源自一次性的成长。

“各类产品和各个地区本季再次呈现强劲表现，这情况已经持续数季，”她在电话会议中向分析师表示，这样的结果“值得注意”，是因为第三季通常是淡季，且整个产业的业绩下滑。

尽管第三季股票交易部门意外大幅增长，但财富管理业务才是执行长戈尔曼稳定获利策略的重点所在。摩根士丹利在第二季完成向花旗集团 收购Smith Barney，将该业务规模倍增。

摩根士丹利财富管理部门第三季收入增逾一倍，利润率也接近戈尔曼的最低目标20%。

整体而言，摩根士丹利第三季净利为8.88亿美元，上年同期为亏损10.1亿美元。第三季来自持续营运部门的每股盈余(EPS)为0.44美元，上年同期为亏损0.55美元。上年同期的数据包含了23亿美元的费用，反映摩根士丹利债务值升高。

扣除一次性项目，摩根士丹利第三季每股盈余为0.50美元，较汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估高出0.10美元。

受股票交易和财富管理业务带动，第三季整体营收升至79.3亿美元，上年同期为52.8亿美元。

摩根士丹利股价周五收高2.6%，报29.69美元。

**股东报酬率低**

部分投资人警告称，摩根士丹利还有努力的空间。该行第三季持续营运部门的股东权益报酬率仅5.6%，远低于许多投资人认为的最低应有水准10%。

戈尔曼和Porat称，该行正透过抛售固定收益资产来积极提振报酬率。固定收益资产占用了许多资金，却没带来多少获利。

债市交易活动在第三季明显放缓，因投资人准备迎接美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减买债计划。当美联储意外决定维持刺激措施不变，投资人则决定先持有债券一段时间，而不是丢到市场上进行交易。

在整个华尔街市场交投放缓之际，摩根士丹利和高盛表现也逊于较大规模的跨国银行。

摩根士丹利FICC部门经调整营收减少44%至8.35亿美元。高盛扣除帐户费用的债券交易营收下滑47%。美国银行 和花旗集团则分别下滑20%和26%。