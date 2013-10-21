路透专访：人民币强势升值波符合政策逻辑，未指向实质性汇改--社科院专家

* 人民币强势升值波未打破一贯政策逻辑

* 适度放松中间价管理仍难指望

* 资本项目管制或难有实质性松绑

* 人民币未来仍将“稳中有升”

作者 李文科

路透北京10月21日 - 人民币汇率最近超预期强势升值，激起中国推进汇率新改革的种种猜测。中国社会科学院外汇专家张斌则认为，人民币并未脱离汇改以来单边升值的一贯趋势，不应解读为中国有意对人民币汇率形成机制进行“实质性改革”的信号。

张斌在接受路透专访时还称，所谓人民币汇率实质性的改革，就是要适度放松人民币中间价管理，让汇价保持连续，并真正由市场供求来决定，而扩大日波幅区间等其他措施并无太大意义。张斌供职于中国政府著名智囊机构--社科院世界经济与政治研究所,任全球宏观经济研究室主任。

“这个（最近人民币强势升值）不新鲜，从05年汇改到现在就是这样，逮个机会就升一下，环境太不好了就稳住，这个逻辑没有变过。”他认为，从调控逻辑看，目前的现象跟过去的做法是完全一致的，并没有本质差异。

张斌指出，中国9月出口下滑、通胀上升、美国债务上限问题等因素虽为负面，但远未达到严峻的地步，更远不及全球金融危机时水平；从供求关系看，外汇供给面仍大于需求面。

具体看，贸易顺差虽然减少，但季调后的出口增速没那么差，实际上还好于上个季度；而世界经济总体在好转，未来预期亦偏正面。更重要的是，外汇总提示是供大于求，这种情况下，央行伺机允许人民币升值符合一贯的追求均衡汇率、由市场供求决定汇率水平等基本逻辑。

的确，中国自2005年7月重启汇改以来，人民币兑美元即期 便即呈现阶梯式升值，至今已逾35%。其中仅在2008年全球金融危机爆发后进入平稳期，之后随着经济复苏于2010年9月起再启升值之旅。而期间虽有数次短暂贬值，但均不成气候，可以说汇改以来人民币整体单边升值势头未改。

欲浏览人民币兑美元即期自2005年7月汇改以来的走势，请点击(link.reuters.com/pyf93v)

对此次人民币意外强势升值的冲击波，张斌指出，央行考虑汇率的时候，会考虑一篮子货币走向以及外汇供求关系。

数据显示，美元指数 自今年7月初触及阶段性高点以来不断贬值，至今已经下滑逾6%，同期人民币中间价 仅升值0.5%，人民币汇价亦上涨0.66%。上周则在中国通胀数据小抬头，出口意外衰退背景下还惊现突破性走势，连续突破6.12、6.11、6.10元三大关口，上周涨幅近0.4%，年内升幅约2.19%。

人民币升值预期骤然升温，已引发外汇远期市场轩然大波。企业和银行纷纷抛售远期美元头寸，掉期点数下挫，并相继触发多头止损卖盘，这种被称之为“多杀多”的惨烈市况，让整个市场弥漫着恐慌的气氛。

**汇率实质性改革难期**

尽管市场对新汇改猜测纷纷，但张斌指出，人民币汇率实质性改革，尤其是中间价形成机制改革，仍很难指望。

“目前并没有迹象表明央行对中间价形成机制改革迈出步伐，我们没有看到它迈出关键的这一步。”他指出。

被问及上海自贸区的开启是否会促进汇率实质性改革，张斌认为，目前来看中间价的价格形成层面也没有看到变化，“不大相信”自贸区就会让央行去做什么事情，可能本身也超过央行的管理范围。

张斌强调，除非在中间价管理方面进行改革，否则都徒劳无益，且可能会增加人民币被高估和低估的风险。

他提出，央行应该取消日中间价管理，让市场来决定汇率，但可以控制一个大的波幅区间，比如年波动幅度控制在正负7.5%之间，如果中间价管理不放松，扩大即期日波幅区间并没有太大意义。而保持目前这样严格的中间价管理则还可能引发汇率价格信号的扭曲。

“资本项目实质性的放开在汇率市场化没有做完以前也是做不到的，是非常困难的，这其中卡就卡在中间价管理上了，”张斌称。

如果汇率不放开，资本项目放开也就没有太多希望。因为央行放开资本项目的初衷之一就是要让居民和企业部门多持有外汇，以减少货币市场操作的压力，但在当前人民币单边升值、汇率稳中有升背景下，一旦放开资本项目就会对央行对冲市场造成更大的压力，与上述初衷背道而驰。

他称，如果中间价适度放开管制做不到，那么在资本项目下的放松管制即使有所调整，包括增加一些额度等，但总体来说总量控制是一定的，不会有太大实质性的进展。

中国社科院学部委员余永定此前亦称，中国不应该把完成资本项目自由化放在过于优先位置上，更不应该把资本项目自由化作为推动中国改革和调整的动力。维持甚至加强对短期跨境资本的管理，并不妨碍中国继续推动直接投资和其他长期投资的自由化，并在条件成熟之后，实现人民币的自由兑换。

**人民币仍将“稳中有升”**

张斌指出，目前看，外汇的基本面仍支持人民币继续升值。

“对市场来说，其实很简单，人民币就是稳中有升，没有什么别的选择，要么稳，要么升，持有人民币最好，别持有美元。”张斌称。

SWIFT（环球银行金融电信协会）亚太区副行政总裁Patrick de Courcy亦称，人民币在国际市场上的应用范围正不断扩大，其功能正从贸易结算货币逐步扩展到投资货币。

最新公布的9月份银行结售汇顺差意外明显扩大，显示当月国际资金或加速流入境内。市场人士认为，美国未于当月如期退出QE（量化宽松）令资金重新回流新兴市场，而人民币在历史高位上强势盘整，一推一拉之下造成资金净流入水平上升。

汤森路透高级金融分析师钟华亦指出，美国债务上线纷争损失美元全球地位。美国总统奥巴马与国会虽在“最后时刻”达成债务上限协议，暂免债务违约风险，但上限额度仅够未来三个月使用，这意味着届时美国可能续演债务上限纷争，并损及美元在全球货币体系的表现。