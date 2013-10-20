中国证券：上交所新规调低大宗交易门槛，黄金ETF等明确实行T+0--新华

路透北京10月20日 - 中国证监会最近批准上海证券交易所修订其交易规则，将调低大宗交易门槛，并将债券ETF、交易型货币基金、黄金ETF等产品明确实行日内回转交易，即“T＋0”。

新华网报导指出，中国证监会批准了上海证券交易所交易规则的修订，新交易规则主要针对大宗交易机制创新、债券分期偿还相关安排、债券单笔申报上限、债券ETF等品种的当日回转交易等事项进行了补充和调整，将于今年12月9日开始实施。

修订后的交易规则适当调低大宗交易门槛，将A股、B股和基金的大宗交易门槛调低至原有标准的60%左右，国债和债券回购的大宗交易门槛也调低至其他债券的相同标准。

新交易规则并增加大宗交易申报类型，提供固定价格申报；延长大宗交易成交申报的接受时段；完善债券分期偿还业务规则；提高集中竞价系统债券单笔申报最大数量等。

报导援引上交所有关负责人表示，随着中国资本市场的发展，市场对于提供灵活多样交易机制的需求日益强烈。上交所一方面对大宗交易市场进行机制创新和平台改造，推动其发展成为与竞价撮合市场并驾齐驱的批发市场；另一方面，对债券市场的交易品种和交易机制予以持续丰富和完善。