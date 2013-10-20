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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 06:23 BJT

《日本重要政经日程》--10月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月20日(日)

2350 - 9月贸易数据

2350 - 财务省宣布9月清关能源进口数据

10月21日(一)

-- - 日本央行召开季度分行主管会议，发布各地区经济报告(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 王兴亚)
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