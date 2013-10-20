澳新经济指标预测--10月21日-10月28日****

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月21日当周 10月21日(一) 暂无重要经济数据预定公布。 10月22日(二) 暂无重要经济数据预定公布。 10月23日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +1.8% +2.4% 央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.6% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.1% +2.2% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 -- 45.2 出口(亿新西兰元) -- 33.3 贸易收支(亿新西兰元) 9月 -- 逆差11.91 贸易收支(亿新西兰元) 截至9月的一年 -- 逆差20.6 10月24日(四) 0300 澳洲央行副总裁洛威在CFA Melbourne Institute会议上发表讲话 10月25日(五) 暂无重要经济数据预定公布。 10月28日当周 10月28日(一) 暂无重要经济数据预定公布。(完)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。