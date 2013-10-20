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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 06:31 BJT

****澳新经济指标预测--10月21日-10月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
        
    10月21日当周
    
    10月21日(一)
    暂无重要经济数据预定公布。

    10月22日(二)
    暂无重要经济数据预定公布。
    
    10月23日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    0030    澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)               第三季        +0.8%         +0.4%
                                   (较上年同期)                         +1.8%         +2.4%
                央行CPI加权中值(较前季)                                 +0.6%         +0.7%
                               (较上年同期)                             +2.3%         +2.6%
                央行CPI截尾均值(较前季)                                 +0.6%         +0.5%
                               (较上年同期)                             +2.1%         +2.2%
    2145    新西兰进口(亿新西兰元)                           9月          --           45.2
                  出口(亿新西兰元)                                        --           33.3
                  贸易收支(亿新西兰元)                       9月          --      逆差11.91
                  贸易收支(亿新西兰元)                 截至9月的一年      --       逆差20.6
    
    10月24日(四)
    0300    澳洲央行副总裁洛威在CFA Melbourne Institute会议上发表讲话
    
    10月25日(五)
    暂无重要经济数据预定公布。

    10月28日当周
    
    10月28日(一)
    暂无重要经济数据预定公布。(完)
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