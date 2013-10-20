《焦点》摩根大通与美国当局达成130亿美元的初步和解协议--消息

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
第一名消息人士表示，作为和解协议的组成部分，摩根大通将继续配合对相关人士的刑事调查，而且摩根大通本身仍可能面临刑事指控。
这次和解包括与联邦住房金融局之间的40亿美元临时协议。消息人士本周稍早曾告诉路透这项协议。
第三名消息人士表示，可能达成130亿美元的全面和解，但警告称，和解协议的部分内容仍未敲定，而且也可能和解失败。(完)
(编译 张涛；审校 侯向明)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
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