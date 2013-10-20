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货币新闻 | 2013年 10月 21日 星期一 07:06 BJT

《焦点》摩根大通与美国当局达成130亿美元的初步和解协议--消息

第一名消息人士表示，作为和解协议的组成部分，摩根大通将继续配合对相关人士的刑事调查，而且摩根大通本身仍可能面临刑事指控。

这次和解包括与联邦住房金融局之间的40亿美元临时协议。消息人士本周稍早曾告诉路透这项协议。

第三名消息人士表示，可能达成130亿美元的全面和解，但警告称，和解协议的部分内容仍未敲定，而且也可能和解失败。(完)

(编译 张涛；审校 侯向明)
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