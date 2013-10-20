全球外汇市场10月21日主要消息

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月20日(日)
2350 - 日本9月贸易数据
2350 - 日本财务省宣布9月清关能源进口数据
10月21日(一)
-- - 日本央行召开季度分行主管会议，发布各地区经济报告
-- - 国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)就“西班牙在欧洲和世界的未来”主题进行圆桌讨论，西班牙央行总裁林德将发表讲话
0500 - 欧洲央行执委科尔在欧洲央行及法国央行主办的支付会议发表演讲
0600 - 德国9月生产者物价指数(PPI)
0800 - 意大利8月工业订单和工业销售
0930 - 奥地利央行总裁诺沃特尼和拉脱维亚央行总裁Iimars Rimsevics发表演讲
1200 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济形势及货币政策接受电视节目现场采访
1400 - 美国9月成屋销售年率
1600 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)9月美国订单出货比
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 王兴亚；审校 张涛)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。